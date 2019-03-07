Азербайджан в январе-феврале 2019г экспортировал в Украину нефти на $49 млн

Украина в январе-феврале 2019 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 26,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 110,93 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $51,683 млн (на 35,6% меньше, чем в январе-феврале 2018 года).

В частности, из Азербайджана поступило сырье на $49,577 млн (доля - 95,9%), Литвы - на $2,082 млн (4%), Венгрии - на $0,024 млн (0,05%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-феврале не осуществляла.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 766,832 тыс. тонн нефти на $431,735 млн.

Б.Рустамбеков