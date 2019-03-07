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ТЭК 07.03.2019 20:38

Нефть замедлила рост на фоне укрепления доллара, Brent торгуется у $66,1 за баррель

Цены на нефть замедлили рост в ходе торгов в четверг после укрепления доллара на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:07 МСК подорожали на $0,08 (0,12%) - до $66,07 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к указанному времени на $0,32 (0,57%) - до $56,54 за баррель.

Доллар США к 19:12 МСК в четверг растет к евро на 0,7% после того, как ЕЦБ ухудшил прогнозы роста ВВП и инфляции в еврозоне и анонсировал новую серию целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков. Помимо этого, теперь сохранение процентных ставок на текущих уровнях ожидается "по крайней мере, до конца 2019 года", тогда как ранее предполагалось, что ставки не будут повышаться до осени.

Укрепление доллара является негативным фактором для сырьевых товаров, включая нефть, поскольку это снижает их привлекательность в качестве инструментов для инвестирования.

Кроме того, ЕЦБ ухудшил прогнозы роста экономики еврозоны на 2019 год до 1,1% против предполагавшихся в декабре 1,7%, прогноз на 2020 год снижен с 1,7% до 1,6%. Прогноз роста потребительских цен по итогам этого года был ухудшен до 1,2% с ранее предполагавшихся 1,6%, на следующий год - с 1,7% до 1,5%.

"Такое замедление мировой экономики оказывает давление на прогнозы для нефтяного рынка, - говорит партнер Again Capital Джон Килдафф. - Это определенно ограничивает возможный рост цен на нефть".

Между тем нефтетрейдеры позитивно оценивают обнародованные накануне статданные министерства энергетики США, указавшие на большее, чем ожидалось, снижение запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе.

Как сообщалось, запасы бензина на минувшей неделе снизились на 4,23 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,39 млн баррелей, эксперты ожидали снижения на 1,4 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]