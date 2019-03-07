Спецпредставитель США по Венесуэле заявил о нежелательности военного вмешательства в ситуацию в этой стране

В Вашингтоне считают нежелательным военное воздействие на ситуацию в Венесуэле.

Как заявил в четверг на слушаниях в сенатском Комитете по международным отношениям спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, военное вмешательство "конечно, нежелательно, и не является путем, по которому идет администрация (США)".