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Дальнее зарубежье 07.03.2019 23:59

Спецпредставитель США по Венесуэле заявил о нежелательности военного вмешательства в ситуацию в этой стране

В Вашингтоне считают нежелательным военное воздействие на ситуацию в Венесуэле.

Как заявил в четверг на слушаниях в сенатском Комитете по международным отношениям спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, военное вмешательство "конечно, нежелательно, и не является путем, по которому идет администрация (США)".

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, ВОЗДЕЙСТВИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]