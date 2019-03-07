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ТЭК 07.03.2019 22:13

SoftBank Group направит $5 млрд на инвестиции в технологический сектор Латинской Америки

Японская SoftBank Group Corp. запускает фонд инвестиций в технологический сектор стран Латинской Америки - SoftBank Innovation Fund - объемом $5 млрд.

Помимо этого, SoftBank создает новое операционное подразделение - SoftBank Latin America Local Hub, которое будет помогать компаниям японской группы выходить на латиноамериканский рынок и работать на нем.

Главным исполнительным директором SoftBank Latin America и руководителем фонда станет Марчело Клор, который также сохранит за собой посты главного операционного директора SoftBank Group Corp., CEO SoftBank Group International и исполнительного председателя совета директоров Sprint Corporation, говорится в пресс-релизе SoftBank Group.

На начальном этапе SoftBank Group выделит фонду $2 млрд и станет генеральным партнером SoftBank Innovation Fund.

Решение относительно расположения штаб-квартиры фонда на данный момент не принято, отмечают в японской компании.

"Латинская Америка близка к тому, чтобы стать одним из самых важных экономических регионов мира, и мы ожидаем существенного роста региона в ближайшие десятилетия, - заявил глава SoftBank Group Масаёси Сон. - Мы планируем инвестировать в бизнес по всей Латинской Америке и использовать технологии для преодоления вызовов, с которыми сталкиваются многие emerging markets, с целью улучшения жизней миллионов латиноамериканцев".

SoftBank Innovation Fund будет искать возможности для инвестиций во всех странах Латинской Америки, включая Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию и Мексику, отмечается в сообщении компании.

Среди наиболее интересных отраслей для инвестиций - электронная коммерция, цифровые финансовые услуги, здравоохранение, мобильность и страхование.

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Тэги: ЛАТАМЕРИКА, SOFTBANK, ТЕХНОЛОГИИ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]