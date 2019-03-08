Китай против иностранного вмешательства в дела Венесуэлы - глава МИД КНР

Китай последовательно выступает за уважение суверенитета и независимости всех стран мира, против иностранного вмешательства в их внутренние дела, заявил глава МИД КНР Ван И, отвечая на пресс-конференции в Пекине на вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы.

"Суверенитет и независимость стран Латинской Америки надо уважать, это основополагающий принцип международного права. Все внутренние проблемы должны решаться народами этих стран. Внешнее вмешательство и санкции могут привести только к обострению обстановки", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Китай "продолжает выступать за то, чтобы конфликтующие стороны в Венесуэле путем мирного диалога выработали проект политического урегулирования, обеспечили стабильность обстановки и безопасность населения"