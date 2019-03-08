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Дальнее зарубежье 08.03.2019 09:30

Китай против иностранного вмешательства в дела Венесуэлы - глава МИД КНР

Китай последовательно выступает за уважение суверенитета и независимости всех стран мира, против иностранного вмешательства в их внутренние дела, заявил глава МИД КНР Ван И, отвечая на пресс-конференции в Пекине на вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы.

"Суверенитет и независимость стран Латинской Америки надо уважать, это основополагающий принцип международного права. Все внутренние проблемы должны решаться народами этих стран. Внешнее вмешательство и санкции могут привести только к обострению обстановки", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Китай "продолжает выступать за то, чтобы конфликтующие стороны в Венесуэле путем мирного диалога выработали проект политического урегулирования, обеспечили стабильность обстановки и безопасность населения"

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Тэги: КИТАЙ, МИД, ВЕНЕСУЭЛА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]