Американский космический корабль Crew Dragon, как ожидается, расстыкуется с МКС

Новейший американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX, как ожидается, в пятницу в 10:31 мск отстыкуется от Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
После пятичасового автономного полета Crew Dragon будет сведен с орбиты. В атмосфере Земли на спускаемой капсуле должны раскрыться парашюты, и он совершит приводнение в Атлантическом океане. Затем спускаемая капсула, которая доставит результаты научных экспериментов, проведенных экипажем МКС, будет поднята с поверхности воды на специальное спасательное судно компании SpaceX.
В рамках тестового непилотируемого полета корабль находился в составе МКС пять дней. Он доставил для экипажа МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.
На борту семиместного корабля находится облаченный в скафандр манекен по имени Рипли, названный в честь героини фантастического фильма "Чужие". Датчики в скафандре отслеживают "состояние" командира корабля на всех этапах полета и посадки.
Как сообщалось, Crew Dragon был выведен на орбиту 2 марта ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с исторического стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), с которого на Луну запускались американские "Аполлоны" с астронавтами на борту. С космической станцией корабль состыковался самостоятельно в автономном режиме 3 марта.
Это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon, который помимо прочего оснащен системой экстренной эвакуации экипажа на случай аварии на старте.
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 после запуска корабля совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.
Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется осуществить в июле этого года. Корабль отправится на МКС в двухнедельный полет. До этого, в июне, будет проведен еще один испытательный запуск корабля по неполной циклограмме для проверки надежности системы аварийного спасения капсулы экипажа. Crew Dragon оборудован восьмью двигателями SuperDraco, которые в случае аварии ракеты-носителя Falcon 9, моментально уведут корабль от ракеты.
После этого корабль будет сертифицирован НАСА для полетов астронавтов на МКС.
В случае успеха уже этим летом США спустя восемь лет после окончания американской программы многоразовых "Шаттлов" в 2011 году вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз". Стоимость полета на "Союзе" для американских астронавтов составляет $82 долл.
Принадлежащая Илону Маску частная компания SpaceX разрабатывает свой пилотируемый корабль в рамках контракта с НАСА на сумму $2,6 млрд. Компания имеет также контракт с НАСА в размере $2 млрд на 20 запусков корабля в варианте космического "грузовика".
В настоящее время корпорация Boeing в рамках контракта с НАСА на сумму $4,2 млрд также работает над созданием пилотируемого корабля, который называется CST-100 Starliner. Пилотируемый полет корабля планируется совершить в августе 2019 года. Перед этим также состоятся два пуска с испытанием работы его системы аварийного спасения. Первый из них должен состояться в апреле текущего года. В отличие от спускаемого корабля компании SpaceX, который приводняется в океане, спускаемый корабль CST-100 Starliner будет приземляться на сушу в западной части США.
Президент Алиев встретился в Баку с президентом Российского конгресса евреев
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Министр обороны встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ
Денежная база в Азербайджане за 2 месяца 2019г сократилась на 5,6%
Южноафриканская Eskom поднимет цены на электроэнергию на 13,8% за три года
SoftBank Group направит $5 млрд на инвестиции в технологический сектор Латинской Америки
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Москва и Дамаск снова призывают закрыть лагерь беженцев "Рукбан"
Китайский и российский руководители запланировали в 2019 году обменяться визитами - глава МИД КНР
Корабли Черноморского флота провели совместные учения с кораблями ВМС Турции, которые завершили заход в Новороссийск
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»