Корабли Черноморского флота провели совместные учения с кораблями ВМС Турции, которые завершили заход в Новороссийск

Корабли Черноморского флота сопроводили корабли Военно-морских сил (ВМС) Турции на выходе из Новороссийска в открытое море и провели с ними совместные учения, сообщил в пятницу представитель ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулёв.
"В ходе учений экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы ЧФ - патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль" провели совместные турецко-российские учения PASSEX с экипажами корвета "Бургазада" (Burgazada) и минного тральщика "Акчай" (Akcay)", - сказал А.Рулев.
Были отработаны, по его словам, элементы взаимодействия и маневрирования в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.
Турецкие моряки с 6 по 8 марта находились в порту Новороссийск с деловым заходом.
Корвет "Бургазада" и минный тральщик "Акчай" совершили заход в порт Новороссийск в рамках национального учения ВМС Турции "Голубая Отчизна - 2019" (Mavi Vatan - 2019), одним из элементов которого является посещение иностранного порта.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»