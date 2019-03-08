Корабли Черноморского флота провели совместные учения с кораблями ВМС Турции, которые завершили заход в Новороссийск

Корабли Черноморского флота сопроводили корабли Военно-морских сил (ВМС) Турции на выходе из Новороссийска в открытое море и провели с ними совместные учения, сообщил в пятницу представитель ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

"В ходе учений экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы ЧФ - патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль" провели совместные турецко-российские учения PASSEX с экипажами корвета "Бургазада" (Burgazada) и минного тральщика "Акчай" (Akcay)", - сказал А.Рулев.

Были отработаны, по его словам, элементы взаимодействия и маневрирования в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.

Турецкие моряки с 6 по 8 марта находились в порту Новороссийск с деловым заходом.

Корвет "Бургазада" и минный тральщик "Акчай" совершили заход в порт Новороссийск в рамках национального учения ВМС Турции "Голубая Отчизна - 2019" (Mavi Vatan - 2019), одним из элементов которого является посещение иностранного порта.