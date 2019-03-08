Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.03.2019 11:10

Корабли Черноморского флота провели совместные учения с кораблями ВМС Турции, которые завершили заход в Новороссийск

Корабли Черноморского флота сопроводили корабли Военно-морских сил (ВМС) Турции на выходе из Новороссийска в открытое море и провели с ними совместные учения, сообщил в пятницу представитель ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

"В ходе учений экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы ЧФ - патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль" провели совместные турецко-российские учения PASSEX с экипажами корвета "Бургазада" (Burgazada) и минного тральщика "Акчай" (Akcay)", - сказал А.Рулев.

Были отработаны, по его словам, элементы взаимодействия и маневрирования в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.

Турецкие моряки с 6 по 8 марта находились в порту Новороссийск с деловым заходом.

Корвет "Бургазада" и минный тральщик "Акчай" совершили заход в порт Новороссийск в рамках национального учения ВМС Турции "Голубая Отчизна - 2019" (Mavi Vatan - 2019), одним из элементов которого является посещение иностранного порта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ФЛОТ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Президент Турции подтвердил, что не откажется от закупки российских С-400, несмотря на давление со стороны США Туры в Турцию подорожали на 15% в 2019 году - АТОР Турция не намерена отступать в вопросе закупок российских С-400 - Эрдоган Песков рассказал, что читает газеты Турции, чтобы не забыть турецкий США оказывают давление на Турцию из-за С-400, но Анкара способна этому противостоять - Песков Лидеры РФ, Турции, Ирана обсудят вопрос о конституционной комиссии Сирии - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]