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Дальнее зарубежье 08.03.2019 11:35

Китайский и российский руководители запланировали в 2019 году обменяться визитами - глава МИД КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин планируют в текущем году обменяться визитами, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Что касается обменов на высшем уровне, то президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Китай и примет участие во втором саммите по вопросам сотрудничества в рамках программы "Один пояс - один путь". Председатель Си Цзиньпин также готовится по приглашению президента Путина нанести государственный визит в Россию", - заявил на пресс-конференции в рамках проходящей сессии ВСНП глава МИД КНР.

Он выразил уверенность что под общим руководством двух лидеров китайско-российские отношения "вступят в новую эру развития".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ВИЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]