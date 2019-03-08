Китайский и российский руководители запланировали в 2019 году обменяться визитами - глава МИД КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин планируют в текущем году обменяться визитами, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.
"Что касается обменов на высшем уровне, то президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Китай и примет участие во втором саммите по вопросам сотрудничества в рамках программы "Один пояс - один путь". Председатель Си Цзиньпин также готовится по приглашению президента Путина нанести государственный визит в Россию", - заявил на пресс-конференции в рамках проходящей сессии ВСНП глава МИД КНР.
Он выразил уверенность что под общим руководством двух лидеров китайско-российские отношения "вступят в новую эру развития".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»