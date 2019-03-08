Расположенный недалеко от американской военной базы Эт-Танф в Сирии лагерь беженцев "Рукбан" должен быть ликвидирован, говорится в совместном заявлении координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

Руководители штабов призывают решить "раз и навсегда проблемы лагеря "Рукбан" через расформирование с предоставлением долгожданной свободы его жителям".

"Мы в очередной раз призываем Соединенные Штаты пересмотреть свою позицию по отношению к сирийцам, безвинно страдающим в "Рукбане". Набраться храбрости и сделать наконец решительный шаг навстречу милосердию и человечности, подарив матерям и их детям в лагере свободу и возможность построить светлое будущее в родных местах", - говорится в заявлении.