Расположенный недалеко от американской военной базы Эт-Танф в Сирии лагерь беженцев "Рукбан" должен быть ликвидирован, говорится в совместном заявлении координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.
Руководители штабов призывают решить "раз и навсегда проблемы лагеря "Рукбан" через расформирование с предоставлением долгожданной свободы его жителям".
"Мы в очередной раз призываем Соединенные Штаты пересмотреть свою позицию по отношению к сирийцам, безвинно страдающим в "Рукбане". Набраться храбрости и сделать наконец решительный шаг навстречу милосердию и человечности, подарив матерям и их детям в лагере свободу и возможность построить светлое будущее в родных местах", - говорится в заявлении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»