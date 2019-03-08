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Дальнее зарубежье 08.03.2019 12:00

Москва и Дамаск снова призывают закрыть лагерь беженцев "Рукбан"

Расположенный недалеко от американской военной базы Эт-Танф в Сирии лагерь беженцев "Рукбан" должен быть ликвидирован, говорится в совместном заявлении координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

Руководители штабов призывают решить "раз и навсегда проблемы лагеря "Рукбан" через расформирование с предоставлением долгожданной свободы его жителям".

"Мы в очередной раз призываем Соединенные Штаты пересмотреть свою позицию по отношению к сирийцам, безвинно страдающим в "Рукбане". Набраться храбрости и сделать наконец решительный шаг навстречу милосердию и человечности, подарив матерям и их детям в лагере свободу и возможность построить светлое будущее в родных местах", - говорится в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, США, ЛАГЕРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]