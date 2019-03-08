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Внутренняя политика 08.03.2019 11:45

Президент Алиев встретился в Баку с президентом Российского конгресса евреев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Баку принял президента Российского конгресса евреев Юрия Каннера, сообщает сайт главы государства.

Ю. Каннер рассказал главе государства о своем визите в Губу и отметил, что в Азербайджане созданы все условия для благополучия представителей всех национальностей, в том числе и евреев.

И. Алиев подчеркнул, что представители различных национальностей и религиозных общин веками живут в Азербайджане как одна семья и для них созданы все необходимые условия.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, КОНГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]