Президент Алиев встретился в Баку с президентом Российского конгресса евреев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Баку принял президента Российского конгресса евреев Юрия Каннера, сообщает сайт главы государства.

Ю. Каннер рассказал главе государства о своем визите в Губу и отметил, что в Азербайджане созданы все условия для благополучия представителей всех национальностей, в том числе и евреев.

И. Алиев подчеркнул, что представители различных национальностей и религиозных общин веками живут в Азербайджане как одна семья и для них созданы все необходимые условия.

А. Мамедов