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Регион 08.03.2019 14:43

Турция и Россия начинают совместное патрулирование Идлиба - турецкий министр обороны

Турция и Россия с пятницы будут вести совместное патрулирование сирийской провинции Идлиб, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе круглого стола редакторов в Анатолийском агентстве новостей.

"По словам Х.Акара, с сегодняшнего дня начинается патрулирование в Идлибе. Турция будет патрулировать демилитаризованную зону, а Россия - внешний периметр зоны деэскалации, пояснил глава турецкого оборонного ведомства", - сообщает агентство.

Министр пояснил, что патрулирование Турцией и Россией этого региона необходимо для поддержания режима прекращения огня и стабильности на северо-западе Сирии.

Также Х.Акар сообщил, что Анкара не контактирует с Дамаском, а только с Москвой и Тегераном, и что Турция особенно недовольна нарушениями режима прекращения огня в Идлибе со стороны сирийских правительственных сил.

"Турция ожидает, что сторонники (президента Сирии Башара - ИФ) Асада будут соблюдать перемирие, и Москва добьется от сирийского режима прекращения обстрелов северо-запада Сирии", - цитирует агентство министра.

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИДЛИБ, ПАТРУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]