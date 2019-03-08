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Финансы 08.03.2019 15:33

Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе выросла до 62,51% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе 2019 года сократились - до 8 млрд 75,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный год сократились на 3,5% - до 5 млрд 47,9 млн манатов или 62,51% всех вкладов населения (по итогам 2018 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 62,48%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе 2019 года сократился на 3,6% - до 3,028 млрд манатов или 37,49% всех вкладов.

На 31 января 2019 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 290,7 млн манатов, нерезидентов – 785,2 млн манатов. За январь вклады резидентов сократились на 4,2%, нерезидентов – выросли на 2,9%.

В целом, на 1 февраля, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 21 млрд 978,1 млн манатов, что на 0,5% больше показателя на конец 2018 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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