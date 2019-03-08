Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе выросла до 62,51% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе 2019 года сократились - до 8 млрд 75,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный год сократились на 3,5% - до 5 млрд 47,9 млн манатов или 62,51% всех вкладов населения (по итогам 2018 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 62,48%).
Объем вкладов населения в национальной валюте в январе 2019 года сократился на 3,6% - до 3,028 млрд манатов или 37,49% всех вкладов.
На 31 января 2019 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 290,7 млн манатов, нерезидентов – 785,2 млн манатов. За январь вклады резидентов сократились на 4,2%, нерезидентов – выросли на 2,9%.
В целом, на 1 февраля, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 21 млрд 978,1 млн манатов, что на 0,5% больше показателя на конец 2018 года.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»