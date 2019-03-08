Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.03.2019 15:58

Министр обороны Турции назвал покупку российских ЗРС С-400 вопросом национальной безопасности

Турция приобретает у России зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за настоятельной необходимости обеспечить безопасность страны, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар

"Закупка ЗРК С-400 - это не вопрос предпочтения, а насущное требование нацбезопасности. Турция обязана защитить 82 миллиона своих граждан", - сказал Х.Акар в пятницу в ходе "круглого стола" редакторов в Анатолийском агентстве новостей.

По его словам, размещение С-400 в Турции начнется в октябре этого года, а командование ВС Турции позднее определит места их дислокации.

Министр напомнил, что с началом кризиса в Сирии США, ФРГ и Нидерланды размещали в Турции средства противовоздушной обороны для защиты турецкой территории, однако позднее вывели из Турции эти системы.

"Вклад в обеспечение противовоздушной обороны Турции сегодня вносят лишь Испания и Италия. Анкара вновь убедилась в том, что должна иметь свои комплексы ПРО", - подчеркнул министр.

При этом он подчеркнул, что Турция и впредь будет выполнять свои обязательства в рамках НАТО.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

США также пригрозили пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских С-400.

Кроме этого, представитель госдепа США Роберт Палладино заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400, БЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Президент Турции подтвердил, что не откажется от закупки российских С-400, несмотря на давление со стороны США Туры в Турцию подорожали на 15% в 2019 году - АТОР Турция не намерена отступать в вопросе закупок российских С-400 - Эрдоган Песков рассказал, что читает газеты Турции, чтобы не забыть турецкий США оказывают давление на Турцию из-за С-400, но Анкара способна этому противостоять - Песков Лидеры РФ, Турции, Ирана обсудят вопрос о конституционной комиссии Сирии - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]