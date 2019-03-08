Министр обороны Турции назвал покупку российских ЗРС С-400 вопросом национальной безопасности

Турция приобретает у России зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за настоятельной необходимости обеспечить безопасность страны, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар

"Закупка ЗРК С-400 - это не вопрос предпочтения, а насущное требование нацбезопасности. Турция обязана защитить 82 миллиона своих граждан", - сказал Х.Акар в пятницу в ходе "круглого стола" редакторов в Анатолийском агентстве новостей.

По его словам, размещение С-400 в Турции начнется в октябре этого года, а командование ВС Турции позднее определит места их дислокации.

Министр напомнил, что с началом кризиса в Сирии США, ФРГ и Нидерланды размещали в Турции средства противовоздушной обороны для защиты турецкой территории, однако позднее вывели из Турции эти системы.

"Вклад в обеспечение противовоздушной обороны Турции сегодня вносят лишь Испания и Италия. Анкара вновь убедилась в том, что должна иметь свои комплексы ПРО", - подчеркнул министр.

При этом он подчеркнул, что Турция и впредь будет выполнять свои обязательства в рамках НАТО.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

США также пригрозили пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских С-400.

Кроме этого, представитель госдепа США Роберт Палладино заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).