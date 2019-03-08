Военный из РФ госпитализирован в Армении с ножевым ранением

Российский военнослужащий получил ножевое ранение в одном из ночных клубов в городе Гюмри на севере Армении.
"По предварительным данным, в одном из ночных клубов Гюмри произошла драка, в результате чего с ножевым ранением госпитализирован один человек", - сообщает Генпрокуратура республики.
По данным армянских СМИ, пострадавшим является 22-летний военнослужащий 102-ой российской военной базы. Он прооперирован, его состояние удовлетворительное.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»