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СНГ 08.03.2019 16:23

Военный из РФ госпитализирован в Армении с ножевым ранением

Российский военнослужащий получил ножевое ранение в одном из ночных клубов в городе Гюмри на севере Армении.

"По предварительным данным, в одном из ночных клубов Гюмри произошла драка, в результате чего с ножевым ранением госпитализирован один человек", - сообщает Генпрокуратура республики.

По данным армянских СМИ, пострадавшим является 22-летний военнослужащий 102-ой российской военной базы. Он прооперирован, его состояние удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВОЕННЫЙ, ИНЦИДЕНТ,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]