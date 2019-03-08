Военный из РФ госпитализирован в Армении с ножевым ранением

Российский военнослужащий получил ножевое ранение в одном из ночных клубов в городе Гюмри на севере Армении.

"По предварительным данным, в одном из ночных клубов Гюмри произошла драка, в результате чего с ножевым ранением госпитализирован один человек", - сообщает Генпрокуратура республики.

По данным армянских СМИ, пострадавшим является 22-летний военнослужащий 102-ой российской военной базы. Он прооперирован, его состояние удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело.