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Дальнее зарубежье 08.03.2019 16:48

Премьер Венгрии раздумывает над союзом с польскими консерваторами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что обдумывает перспективы отказа от союза его партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" с нынешними союзниками по Европарламенту и создания альянса с польской правящей консервативной партией "Право и справедливость".

"Очевидно, если мы хотим начать что-либо новое, тогда первым делом мы начнем переговоры с Польшей", - приводят слова В.Орбана западные СМИ.

Он пояснил, что тем не менее, все еще предпочел бы вариант с реформированием общеевропейской Европейской народной партии (ЕНП) - крупнейшей партии Европарламента, в которую входит "Фидес - Венгерский гражданский союз". По его словам, в ЕНП необходимо усилить позиции сил, настроенных против иммиграции в ЕС.

В четверг в издании "Мадьяр Немзет", считающейся рупором возглавляемой В.Орбаном партии, вышла статья, в которой венгерского премьера призвали выйти из ЕНП и сформировать более радикальный альянс внутри Европарламента - с евроскептиками из Италии, Австрии и Польши.

СМИ напоминают, что Венгрия и Польша конфликтуют с центральными институтами ЕС по миграционному вопросу. Кроме этого, Будапешт и Варшава добиваются меньшей централизации ЕС, в котором страны-члены союза будут иметь больше полномочий.

Ранее лидер ЕНП Манфред Вебер, являющийся кандидатом на пост главы Еврокомиссии, выдвинул ультиматум В.Орбану, потребовав от него прекратить критику общеевропейских органов власти. В пятницу он также заявил, что В.Орбан сам будет решать, стоит ли его партии покидать ЕНП.

СМИ отмечают, что в ближайшее время В.Орбан и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обменяются официальными визитами.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, АЛЬЯНС, РАЗМЫШЛЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]