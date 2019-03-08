Премьер Венгрии раздумывает над союзом с польскими консерваторами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что обдумывает перспективы отказа от союза его партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" с нынешними союзниками по Европарламенту и создания альянса с польской правящей консервативной партией "Право и справедливость".
"Очевидно, если мы хотим начать что-либо новое, тогда первым делом мы начнем переговоры с Польшей", - приводят слова В.Орбана западные СМИ.
Он пояснил, что тем не менее, все еще предпочел бы вариант с реформированием общеевропейской Европейской народной партии (ЕНП) - крупнейшей партии Европарламента, в которую входит "Фидес - Венгерский гражданский союз". По его словам, в ЕНП необходимо усилить позиции сил, настроенных против иммиграции в ЕС.
В четверг в издании "Мадьяр Немзет", считающейся рупором возглавляемой В.Орбаном партии, вышла статья, в которой венгерского премьера призвали выйти из ЕНП и сформировать более радикальный альянс внутри Европарламента - с евроскептиками из Италии, Австрии и Польши.
СМИ напоминают, что Венгрия и Польша конфликтуют с центральными институтами ЕС по миграционному вопросу. Кроме этого, Будапешт и Варшава добиваются меньшей централизации ЕС, в котором страны-члены союза будут иметь больше полномочий.
Ранее лидер ЕНП Манфред Вебер, являющийся кандидатом на пост главы Еврокомиссии, выдвинул ультиматум В.Орбану, потребовав от него прекратить критику общеевропейских органов власти. В пятницу он также заявил, что В.Орбан сам будет решать, стоит ли его партии покидать ЕНП.
СМИ отмечают, что в ближайшее время В.Орбан и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обменяются официальными визитами.
Учения азербайджанской армии были запланированы заранее – Минобороны
Азербайджан проведет широкомасштабные военные учения с привлечением 10 тыс. личного состава
Президент Алиев встретился в Баку с президентом Российского конгресса евреев
Просроченные кредиты банков и НБКО на начало февраля 2019г превышают 12% - ЦБ
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе выросла до 62,51% - ЦБ
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе выросли на 4,6%
Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA
Американский космический корабль Crew Dragon, как ожидается, расстыкуется с МКС
Военнослужащие ВС Азербайджана попали под снежную лавину, ведутся поиски
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»