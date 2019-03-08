Просроченные кредиты банков и НБКО на начало февраля 2019г превышают 12% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе 2019 года сократился на 1,04% - до 12 млрд 884,7 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Объем просроченных кредитов на начало февраля составляет 1 млрд 569,4 млн манатов (спад с начала года на 0,98%) или 12,2% всех кредитов.
На 31 января 2019 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 62,4 млн манатов (спад на 1,7%) или 16% всех кредитов, частными банками – 10 млрд 478,6 млн манатов (спад на 0,5%) или 81,3% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема кредитов, выданных на начало февраля 2019 года на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 63,6 млн манатов (спад на 0,1%), в иностранной валюте - 4 млрд 821,1 млн манатов (спад на 2,5%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец января 2019 года составляет 37,4% (на конец 2018г - 38%).
В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 31 января 2018 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 272,8 млн манатов (17,6% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 446,9 млн манатов (3,5%), сельское хозяйство и переработку – 471,3 млн манатов (3,7%), строительство и недвижимость – 358,9 млн манатов (2,8%), промышленность и производственный сектор – 707,4 млн манатов (5,5%), транспорт и связь - 1 млрд 368,2 млн манатов (10,6%), на домохозяйства - 5 млрд 306,3 млн манатов (41,2%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в отчетный период сократился на 0,3%.
А. Мамедов
Учения азербайджанской армии были запланированы заранее – Минобороны
Азербайджан проведет широкомасштабные военные учения с привлечением 10 тыс. личного состава
Президент Алиев встретился в Баку с президентом Российского конгресса евреев
Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA
Американский космический корабль Crew Dragon, как ожидается, расстыкуется с МКС
Военнослужащие ВС Азербайджана попали под снежную лавину, ведутся поиски
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Трамп уверяет, что не заключит плохого торгового соглашения с Китаем
Информатор Wikileaks Мэннинг, несмотря на арест, не намерена давать показания по делу портала на закрытых слушаниях
В ЕС заявили, что согласия между Косово и Сербией можно достичь только через диалог
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»