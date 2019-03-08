В Эстонии не удалось создать коалицию партии Центра и победившей на выборах партии Реформ

В Эстонии партия Центра отказалась составлять коалицию с победившей на парламентских выборах партией Реформ.

Как сообщил в пятницу председатель партии Центра, премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas), после длившихся три с половиной часа обсуждения правление политической организации решило отказаться от предложения реформистов войти в правящий союз.

По его словам, главной причиной отказа стало нежелание центристов менять налоговую систему, чего требует партия Реформ. "Эти изменения отнимут деньги у пенсионеров, молодых семей, сократят детские пособия", - считает глава правительства.

Он подчеркнул также, что ему не нравится ультимативный тон реформистов.

Как сказала заместитель партии Центра, министр образования Майлис Репс (Mailis Reps), предложения реформистов могут отнять 250 млн евро, которые пойдут на поддержку зажиточных слоев населения и лишат финансовой поддержки социально малообеспеченные слои.

На прошедших в воскресенье парламентских выборах бывшая в оппозиции партия Реформ получила 34 парламентских мандата из 101, в то время как правящая партия Центра 26 мандата.

В среду председатель партии Реформ Кая Каллас (Kaja Kallas) предложила центристам составить коалицию.

Праволиберальная, представляющая интересы крупного капитала партия Реформ во главу угла своей предвыборной кампании поставила три основных вопроса: изменение налоговой политики, сохранение жесткого курса в области гражданства и перевод русских школ и детских садов на эстонский язык обучения.

В то же время центристы, за которых традиционно голосуют 70-80% русскоговорящего населения, выступают смягчение политики гражданства, сохранение русской школы в ее нынешнем виде, за поддержку пенсионеров и социально слабо защищенных слоев населения.

Кроме реформистов и центристов в парламент также прошли оппозиционная Консервативная народная партия (19 мандатов), правящие партия "Отечество (12 мандатов) и Социал-демократическая партия (10 мандатов).

Реформисты, формирующие новый состав правительства, уже заявили, что готовы также вести переговоры с социал-демократами и "отечественниками", но отказываются от сотрудничества с консерваторами.

Консервативная народная партия считается евроскептической политической организацией, ксенофобной, она резко выступает против иммиграционной политики ЕС и в ходе выборной кампании политики крупнейших партий заявляли об отказе составлять коалицию с консерваторами. Тем не менее, на выборах она стала самой успешной партией, увеличив свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мест.