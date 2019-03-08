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Дальнее зарубежье 08.03.2019 23:15

Трамп уверяет, что не заключит плохого торгового соглашения с Китаем

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что он согласится только на "отличную" торговую сделку с КНР и никак иначе.

"Я уверен в том, что... если это не будет отличной сделкой, то я не буду ее заключать", - приводят западные СМИ слова президента, сказанные во время отъезда из Белого дома.

В феврале Д.Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем. Он также намекнул, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в конце марта во Флориде.

По данным различных СМИ, Вашингтон и Пекин находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения, в результате которого будет дан обратный ход повышению пошлин, предпринятому обеими странами в прошлом году.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]