Победившая на выборах в Эстонии партия Реформ готова обсуждать формирование правительства с другими оппозиционными партиями

В Эстонии победившая на парламентских выборах 3 марта крупнейшая оппозиционная партия Реформ предлагает партиям "Отечество" и Социал-демократической партии начать переговоры о формировании правительства.

Как заявила журналистам председатель партии Реформ Кая Каллас (Kaja Kallas), "мы готовы начать переговоры хоть сегодня и вести их и в выходные".

Реформисты сделали это предложение после того, как в пятницу от ведения переговоров с реформистами о создании коалиции отказалась ведущая правящая партия Центра.

Как сообщил на пресс-конференции председатель партии Центра, премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas), главной причиной отказа стало нежелание центристов менять налоговую систему, чего требует партия Реформ. "Эти изменения отнимут деньги у пенсионеров, молодых семей, сократят детские пособия", - считает глава правительства.

Он подчеркнул также, что ему не нравится ультимативный тон реформистов.

Представляющая интересы крупного капитала праволиберальная партия Реформ во главу угла своей предвыборной кампании поставила три основных вопроса: изменение налоговой политики, сохранение жесткого курса в области гражданства и перевод русских школ и детских садов на эстонский язык обучения.

На парламентских выборах реформисты получила 34 парламентских мандата из 101, "Отечество" 12 и социал-демократы 10 мандатов.