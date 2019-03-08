Победившая на выборах в Эстонии партия Реформ готова обсуждать формирование правительства с другими оппозиционными партиями

В Эстонии победившая на парламентских выборах 3 марта крупнейшая оппозиционная партия Реформ предлагает партиям "Отечество" и Социал-демократической партии начать переговоры о формировании правительства.
Как заявила журналистам председатель партии Реформ Кая Каллас (Kaja Kallas), "мы готовы начать переговоры хоть сегодня и вести их и в выходные".
Реформисты сделали это предложение после того, как в пятницу от ведения переговоров с реформистами о создании коалиции отказалась ведущая правящая партия Центра.
Как сообщил на пресс-конференции председатель партии Центра, премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas), главной причиной отказа стало нежелание центристов менять налоговую систему, чего требует партия Реформ. "Эти изменения отнимут деньги у пенсионеров, молодых семей, сократят детские пособия", - считает глава правительства.
Он подчеркнул также, что ему не нравится ультимативный тон реформистов.
Представляющая интересы крупного капитала праволиберальная партия Реформ во главу угла своей предвыборной кампании поставила три основных вопроса: изменение налоговой политики, сохранение жесткого курса в области гражданства и перевод русских школ и детских садов на эстонский язык обучения.
На парламентских выборах реформисты получила 34 парламентских мандата из 101, "Отечество" 12 и социал-демократы 10 мандатов.
Учения азербайджанской армии были запланированы заранее – Минобороны
Азербайджан проведет широкомасштабные военные учения с привлечением 10 тыс. личного состава
Президент Алиев встретился в Баку с президентом Российского конгресса евреев
Просроченные кредиты банков и НБКО на начало февраля 2019г превышают 12% - ЦБ
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе выросла до 62,51% - ЦБ
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе выросли на 4,6%
Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантике - NASA
Американский космический корабль Crew Dragon, как ожидается, расстыкуется с МКС
Военнослужащие ВС Азербайджана попали под снежную лавину, ведутся поиски
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»