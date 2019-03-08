Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.03.2019 21:38

Афганские власти обвинили в обстреле митинга в Кабуле "Талибан", а не взявшее на себя ответственность ИГ

Власти Афганистана возложили вину за произошедшее в четверг нападение на митинг в Кабуле на движение "Талибан" (в РФ движение признано террористическим и запрещено).

"Наше предварительное расследование показало, что это совершено террористической группой "Талибан". В результате минометного обстрела митинга, к сожалению, погибли 11 наших граждан, 95 человек получили ранения", - заявил журналистам в пятницу исполняющий обязанности начальника пресс-центра МВД ИРА Нусрат Рахими.

В митинге в память об афганском шиитском лидере Абдуле Али Мазари в Кабуле в четверг принимали участие премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, бывший президент страны Хамид Карзай, министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани и кандидаты на пост главы государства Ханиф Атмар и Абдул Латиф Педрам.

При обстреле был ранен А.Л.Педрам. Х.Атмар не пострадал, но ранения получили восемь его телохранителей.

Накануне на афганских сайтах появилось сообщение о том, что террористическая организация ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на митинг в Кабуле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, МИТИНГ, ОБСТРЕЛ, ОБВИНЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]