Власти Афганистана возложили вину за произошедшее в четверг нападение на митинг в Кабуле на движение "Талибан" (в РФ движение признано террористическим и запрещено).
"Наше предварительное расследование показало, что это совершено террористической группой "Талибан". В результате минометного обстрела митинга, к сожалению, погибли 11 наших граждан, 95 человек получили ранения", - заявил журналистам в пятницу исполняющий обязанности начальника пресс-центра МВД ИРА Нусрат Рахими.
В митинге в память об афганском шиитском лидере Абдуле Али Мазари в Кабуле в четверг принимали участие премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, бывший президент страны Хамид Карзай, министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани и кандидаты на пост главы государства Ханиф Атмар и Абдул Латиф Педрам.
При обстреле был ранен А.Л.Педрам. Х.Атмар не пострадал, но ранения получили восемь его телохранителей.
Накануне на афганских сайтах появилось сообщение о том, что террористическая организация ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на митинг в Кабуле.
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