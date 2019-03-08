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Оборона 08.03.2019 22:14

Учения азербайджанской армии были запланированы заранее – Минобороны

Широкомасштабные военные учения азербайджанской армии, которые пройдут на следующей неделе, носят плановый характер, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь министерства обороны Вагиф Дяргахлы.

«Эти учения были запланированы заранее и проводятся в запланированные сроки. Минобороны не считает необходимым комментировать мнение армянской стороны о влиянии данных учений на переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - сказал В. Дяргахлы.

Как сообщалось ранее, вооруженные силы Азербайджана 11-15 марта проведут широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.

В учениях примут участие до 10.000 личного состава военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска будут выполнять задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов условному противнику на нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.

В то же время в учебных центрах и общевойсковых полигонах будут выполняться боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ, КОММЕНТАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]