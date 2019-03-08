Учения азербайджанской армии были запланированы заранее – Минобороны

Широкомасштабные военные учения азербайджанской армии, которые пройдут на следующей неделе, носят плановый характер, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь министерства обороны Вагиф Дяргахлы.
«Эти учения были запланированы заранее и проводятся в запланированные сроки. Минобороны не считает необходимым комментировать мнение армянской стороны о влиянии данных учений на переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - сказал В. Дяргахлы.
Как сообщалось ранее, вооруженные силы Азербайджана 11-15 марта проведут широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.
В учениях примут участие до 10.000 личного состава военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.
В ходе учений войска будут выполнять задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов условному противнику на нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.
В то же время в учебных центрах и общевойсковых полигонах будут выполняться боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»