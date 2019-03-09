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Внешняя политика 09.03.2019 08:15

Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Иран

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Иран, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

«Программой визита предусмотрены встречи Э.Мамедъярова с высокопоставленными официальными лицами Ирана», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]