Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Иран

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Иран, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

«Программой визита предусмотрены встречи Э.Мамедъярова с высокопоставленными официальными лицами Ирана», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев