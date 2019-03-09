Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Иран

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Иран, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
«Программой визита предусмотрены встречи Э.Мамедъярова с высокопоставленными официальными лицами Ирана», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»