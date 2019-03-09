Азербайджан на Евровидении-2019 представит Чингиз Мустафаев

Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве, представит певец и музыкант Чингиз Мустафаев, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Общественное телевидение.

Азербайджанский музыкант исполнит на конкурсе песню «Truth». Автором композиции является австрийско-болгарский композитор Борислав Миланов.

Певец и музыкант Ч.Мустафаев сочиняет песни, увлекается испанской школой игры на гитаре. Записал дуэты с известными азербайджанскими исполнителями. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой «Palmas».

Победитель музыкального соревнования «Yeni Ulduz 7» («Новая звезда», 2007, Баку). Участвовал в отборочных турах на международный конкурс Евровидение (полуфинал, 2011). В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе «Новая волна 2013» (Юрмала).

Представитель Азербайджана выступит 16 мая во втором полуфинале Евровидения.

Р.Бабаев