Азербайджан на Евровидении-2019 представит Чингиз Мустафаев

Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве, представит певец и музыкант Чингиз Мустафаев, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Общественное телевидение.
Азербайджанский музыкант исполнит на конкурсе песню «Truth». Автором композиции является австрийско-болгарский композитор Борислав Миланов.
Певец и музыкант Ч.Мустафаев сочиняет песни, увлекается испанской школой игры на гитаре. Записал дуэты с известными азербайджанскими исполнителями. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой «Palmas».
Победитель музыкального соревнования «Yeni Ulduz 7» («Новая звезда», 2007, Баку). Участвовал в отборочных турах на международный конкурс Евровидение (полуфинал, 2011). В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе «Новая волна 2013» (Юрмала).
Представитель Азербайджана выступит 16 мая во втором полуфинале Евровидения.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»