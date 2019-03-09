Серьёзные перебои с электроснабжением в Венесуэле длятся уже более суток

Жители Венесуэлы в течение уже более суток сталкиваются с масштабными перебоями в электроснабжении, сообщает сайт венесуэльского издания "Насьональ".
Эта газета называет случившееся самым серьёзным происшествием такого рода за всю историю страны. Оно коснулось 23 из 24 штатов Венесуэлы. В столице страны Каракасе отключение электроснабжения, в частности, приводит к сбоям в работе международного аэропорта, общественного транспорта и светофоров. Местами нарушена работа телефонной связи и интернета. При этом инженеры работают над устранением последствий аварии, и в Каракасе спустя восемь часов после отключения света в некоторые дома удалось восстановить подачу электроэнергии.
Власти страны считают, что произошедшее - результат организованного оппозицией саботажа. В оппозиции Венесуэлы, утверждают, что во всем виноваты власти, не способные наладить эффективное управление службами.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»