Мадуро и Гуайдо спорят в Twitter о причинах отключения электроэнергии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции, объявивший себя временным президентом, Хуан Гуайдо использовали соцсети, чтобы обвинить друг друга в отключении электроэнергии, от которого уже около суток страдают почти все штаты страны.
"Я полностью поддерживаю сотрудников Национальной системы электроснабжения, которые напряжённо работают над восстановлением подачи электричества. Я восхищаюсь народом Венесуэлы, который, не унывая, сопротивляется этой новой атаке врагов Родины. Мы победим", - написал он в Twitter.
Ранее Н.Мадуро обвинил в случившемся США, активно поддерживающих Х.Гуайдо, и назвал аварию "электрической войной, развязанной американским империализмом против нашего народа".
Власти Венесуэлы объяснили, что причиной происшествия стал акт саботажа на крупнейшей ГЭС страны в штабе Боливар.
В свою очередь, Х.Гуайдо предположил, что во всем виноваты сами власти. "Саботаж заключается в коррупции, в невозможности повести выборы, в блокировке ввоза продуктов питания и лекарств в страну. Весь саботаж проводится узурпатором (Н.Мадуро - ИФ), и страдает от этого весь народ Венесуэлы", - написал он в Twitter.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»