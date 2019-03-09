Мадуро и Гуайдо спорят в Twitter о причинах отключения электроэнергии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции, объявивший себя временным президентом, Хуан Гуайдо использовали соцсети, чтобы обвинить друг друга в отключении электроэнергии, от которого уже около суток страдают почти все штаты страны.

"Я полностью поддерживаю сотрудников Национальной системы электроснабжения, которые напряжённо работают над восстановлением подачи электричества. Я восхищаюсь народом Венесуэлы, который, не унывая, сопротивляется этой новой атаке врагов Родины. Мы победим", - написал он в Twitter.

Ранее Н.Мадуро обвинил в случившемся США, активно поддерживающих Х.Гуайдо, и назвал аварию "электрической войной, развязанной американским империализмом против нашего народа".

Власти Венесуэлы объяснили, что причиной происшествия стал акт саботажа на крупнейшей ГЭС страны в штабе Боливар.

В свою очередь, Х.Гуайдо предположил, что во всем виноваты сами власти. "Саботаж заключается в коррупции, в невозможности повести выборы, в блокировке ввоза продуктов питания и лекарств в страну. Весь саботаж проводится узурпатором (Н.Мадуро - ИФ), и страдает от этого весь народ Венесуэлы", - написал он в Twitter.