Причиной приостановки электроснабжения в Венесуэле стала американская кибератака, заявляют в Каракасе

Кибератака стала причиной самого масштабного в истории Венесуэлы отключения электроэнергии, заявил в субботу министр информации страны Хорхе Родригес.
В эфире венесуэльского телевидения он пояснил, что атака, по всей видимости, была проведена США. "Атака была направлена на Автоматическую систему контроля ГЭС "Гури", - отметил министр. Он пояснил, что система контролирует процесс выработки электроэнергии. Когда стало ясно, что происходит кибератака, и что систему пытаются контролировать хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу. Это, по словам Х.Родригеса, и привело к "блэкауту", охватившему почти всю территории страны.
Министр подчеркнул, что "Гури" производит 80% электроэнергии, потребляемой в Венесуэле. Он заверил, что президент страны Николас Мадуро руководит работами по восстановлению электроснабжения. Глава государства также отслеживает ситуацию в больницах, где из-за отсутствия электричества жизнь пациентов может быть в опасности.
Х.Родригес пообещал, что в ближайшие дни Каракас передаст в международные организации доказательства американской кибератаки.
Также он раскритиковал реакцию американских официальных лиц и политиков на события в Венесуэле. В частности, министр назвал преступными заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что в Венесуэле "нет еды, нет света, а затем - не станет и Мадуро".
Х.Родригес, кроме того, призвал задуматься над заявлениями сенатора-республиканца Марко Рубио, который, комментируя происходящее на ГЭС, заявлял о том, что запасные генераторы не включились. Министр подчеркнул, что эти слова прозвучали до того, как об этой проблеме стало известно официально, и, следовательно, М.Рубио заранее был проинформирован о кибератаке и ее возможных последствиях.
Сам сенатор в Twitter заверил, что причиной сбоя стали исключительно действия властей Венесуэлы, не инвестировавших достаточно средств в систему электроснабжения. Комментируя звучавшие из Каракаса обвинения в свой адрес, М.Рубио пошутил, что установил на мобильный телефон некое приложение "Кибератака" и "видимо, нажал не ту кнопку". "Виноват", - написал сенатор, завершая свой шутливый комментарий.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Иран
Учения азербайджанской армии были запланированы заранее – Минобороны
Просроченные кредиты банков и НБКО на начало февраля 2019г превышают 12% - ЦБ
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе выросла до 62,51% - ЦБ
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе выросли на 4,6%
В Баку будут установлены памятники видным представителям интеллигенции – глава столичной ИВ
Первый в истории выход двух женщин в открытый космос ожидается 29 марта
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»