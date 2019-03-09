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Дальнее зарубежье 09.03.2019 11:19

Бельгийские женщины потребовали 8 марта больше свободы и уважения

Прекращения работы, манифестации, распределение листовок и цветов - так провели рабочий в Бельгии день 8 марта тысячи женщин, чтобы обратить внимание на место женщины в обществе и необходимость защиты ее прав, сообщил вечером в пятницу телеканал RTBF.

"Требуем больше свободы, равенства, уважения и признания. Мы хотим, чтобы женский голос был услышан", - такие лозунги скандировали бельгийки повсюду в стране.

Тысячи манифестантов собрались в Брюсселе для участия в "женском марше". Колонна прошла через город от Северного вокзала бельгийской столицы до площади Люксембург, где расположен Европейский парламент.

В манифестации, отмечает телеканал, участвовали женщины всех возрастов, всех профессиональных секторов и разных культур.

По данным полиции, в акциях в Брюсселе приняли участие около 4 тыс. человек. Подобные мероприятия разного масштаба состоялись и во многих других городах Бельгии.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ЖЕНЩИНЫ, МАНИФЕСТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]