Бельгийские женщины потребовали 8 марта больше свободы и уважения

Прекращения работы, манифестации, распределение листовок и цветов - так провели рабочий в Бельгии день 8 марта тысячи женщин, чтобы обратить внимание на место женщины в обществе и необходимость защиты ее прав, сообщил вечером в пятницу телеканал RTBF.

"Требуем больше свободы, равенства, уважения и признания. Мы хотим, чтобы женский голос был услышан", - такие лозунги скандировали бельгийки повсюду в стране.

Тысячи манифестантов собрались в Брюсселе для участия в "женском марше". Колонна прошла через город от Северного вокзала бельгийской столицы до площади Люксембург, где расположен Европейский парламент.

В манифестации, отмечает телеканал, участвовали женщины всех возрастов, всех профессиональных секторов и разных культур.

По данным полиции, в акциях в Брюсселе приняли участие около 4 тыс. человек. Подобные мероприятия разного масштаба состоялись и во многих других городах Бельгии.