Сенатор США говорит о катастрофических экономических последствиях отключения света в Венесуэле

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио предупредил о серьезнейших последствиях отключения электроснабжения в Венесуэле для экономики этой страны.
Он написал в Twitter, что продолжающийся уже более суток "блэкаут" в Венесуэле "нанесёт катастрофический урон экономике в долгосрочной перспективе".
"В одно мгновение все мощности страны по производству алюминия были уничтожены последствиями остановки электроснабжения", - добавил М.Рубио.
Считается, что именно он в сенате "курирует" венесуэльское досье и попытки США добиться там смены власти.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»