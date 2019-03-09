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Дальнее зарубежье 09.03.2019 11:43

Сенатор США говорит о катастрофических экономических последствиях отключения света в Венесуэле

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио предупредил о серьезнейших последствиях отключения электроснабжения в Венесуэле для экономики этой страны.

Он написал в Twitter, что продолжающийся уже более суток "блэкаут" в Венесуэле "нанесёт катастрофический урон экономике в долгосрочной перспективе".

"В одно мгновение все мощности страны по производству алюминия были уничтожены последствиями остановки электроснабжения", - добавил М.Рубио.

Считается, что именно он в сенате "курирует" венесуэльское досье и попытки США добиться там смены власти.

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Тэги: США, СЕНАТОР, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]