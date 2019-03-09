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Дальнее зарубежье 09.03.2019 12:14

В Эстонии почтят память жертв бомбардировки 1944 года

В Эстонии в субботу пройдут памятные мероприятия в связи с 75-летием бомбардировки Таллина советской авиацией 9 марта 1944 года.

В память о мартовской бомбардировке на столичной площади Свободы будет представлена инсталляция "Воспоминания", сообщила управа города.

С 12 до 22 часов при помощи аудио- и видеоинсталляций здесь будут передаваться воспоминания людей, пострадавших и потерявших тогда родных и кров.

Инсталляция составлена из хранящихся в городских архивах и Городском музее воспоминаний. Истории пострадавших при бомбардировке людей представят местные актеры.

Вечером на улице Харью по традиции будут зажжены свечи.

9 марта 1944 года советская авиация осуществила бомбардировку Таллина. В ходе двух авиационных волн было уничтожено 1549 зданий и еще 5073 были разрушены. Пострадали театр "Эстония", церковь Нигулисте, городская синагога, четыре кинотеатра и архивы Таллинна с коллекциями средневековых документов.

Погибли 554 мирных жителя, 50 немецких солдат и 121 военнопленный, 20 тыс. человек остались без крова.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ТАЛЛИН, БОМБАРДИРОВКА, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]