В Эстонии почтят память жертв бомбардировки 1944 года

В Эстонии в субботу пройдут памятные мероприятия в связи с 75-летием бомбардировки Таллина советской авиацией 9 марта 1944 года.
В память о мартовской бомбардировке на столичной площади Свободы будет представлена инсталляция "Воспоминания", сообщила управа города.
С 12 до 22 часов при помощи аудио- и видеоинсталляций здесь будут передаваться воспоминания людей, пострадавших и потерявших тогда родных и кров.
Инсталляция составлена из хранящихся в городских архивах и Городском музее воспоминаний. Истории пострадавших при бомбардировке людей представят местные актеры.
Вечером на улице Харью по традиции будут зажжены свечи.
9 марта 1944 года советская авиация осуществила бомбардировку Таллина. В ходе двух авиационных волн было уничтожено 1549 зданий и еще 5073 были разрушены. Пострадали театр "Эстония", церковь Нигулисте, городская синагога, четыре кинотеатра и архивы Таллинна с коллекциями средневековых документов.
Погибли 554 мирных жителя, 50 немецких солдат и 121 военнопленный, 20 тыс. человек остались без крова.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют готовность Алиева и Пашиняна встретиться
Президент Рухани отмечает важное значение железной дороги Казвин-Решт-Астара для региона
Президент Алиев распорядился о повышении зарплат некоторых категорий госслужащих
Просроченные кредиты банков и НБКО на начало февраля 2019г превышают 12% - ЦБ
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе выросла до 62,51% - ЦБ
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе выросли на 4,6%
Анталью за первые два месяца 2019 года посетило рекордное количество россиян - АТОР
Жительница Японии 116 лет записана самым старым человеком в мире в "Книгу рекордов" Гиннеса
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»