В Эстонии почтят память жертв бомбардировки 1944 года

В Эстонии в субботу пройдут памятные мероприятия в связи с 75-летием бомбардировки Таллина советской авиацией 9 марта 1944 года.

В память о мартовской бомбардировке на столичной площади Свободы будет представлена инсталляция "Воспоминания", сообщила управа города.

С 12 до 22 часов при помощи аудио- и видеоинсталляций здесь будут передаваться воспоминания людей, пострадавших и потерявших тогда родных и кров.

Инсталляция составлена из хранящихся в городских архивах и Городском музее воспоминаний. Истории пострадавших при бомбардировке людей представят местные актеры.

Вечером на улице Харью по традиции будут зажжены свечи.

9 марта 1944 года советская авиация осуществила бомбардировку Таллина. В ходе двух авиационных волн было уничтожено 1549 зданий и еще 5073 были разрушены. Пострадали театр "Эстония", церковь Нигулисте, городская синагога, четыре кинотеатра и архивы Таллинна с коллекциями средневековых документов.

Погибли 554 мирных жителя, 50 немецких солдат и 121 военнопленный, 20 тыс. человек остались без крова.