В Баку будут установлены памятники видным представителям интеллигенции – глава столичной ИВ

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов сообщил о планах по возведению в столице памятников видным представителям азербайджанской интеллигенции.
«Президент Азербайджана распорядился о возведении в Баку памятников видным представителям азербайджанской интеллигенции», - сказал Э.Азизов журналистам.
По его словам, в этой связи свои предложения городским властям представят архитекторы и скульпторы.
«Процесс начался. Рассматривается, в том числе, вопрос установления в столице памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Скульпторы и архитекторы готовят свои предложения, о чем общественность будет дополнительно проинформирована», - отметил глава столичной ИВ.
Он также сообщил о готовящемся плане, касающемся района «Советская» в центре Баку.
«Готовится специальный план по территории, именуемой «Советская». По данному вопросу имеются интересные предложения специалистов», - подчеркнул Э.Азизов.
Р.Бабаев
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 20 раз - Минобороны Азербайджана
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Иран
Учения азербайджанской армии были запланированы заранее – Минобороны
Просроченные кредиты банков и НБКО на начало февраля 2019г превышают 12% - ЦБ
Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе выросла до 62,51% - ЦБ
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе выросли на 4,6%
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Причиной приостановки электроснабжения в Венесуэле стала американская кибератака, заявляют в Каракасе
Мадуро и Гуайдо спорят в Twitter о причинах отключения электроэнергии
Суд в Киеве 20 марта рассмотрит заявления защиты Януковича о разъяснении приговора по делу о госизмене
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В РИКЦ в Баку праздновали Масленицу
В Баку состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню
Caspian European Club провел бизнес-форум с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»