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Социум 09.03.2019 10:55

В Баку будут установлены памятники видным представителям интеллигенции – глава столичной ИВ

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов сообщил о планах по возведению в столице памятников видным представителям азербайджанской интеллигенции.

«Президент Азербайджана распорядился о возведении в Баку памятников видным представителям азербайджанской интеллигенции», - сказал Э.Азизов журналистам.

По его словам, в этой связи свои предложения городским властям представят архитекторы и скульпторы.

«Процесс начался. Рассматривается, в том числе, вопрос установления в столице памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Скульпторы и архитекторы готовят свои предложения, о чем общественность будет дополнительно проинформирована», - отметил глава столичной ИВ.

Он также сообщил о готовящемся плане, касающемся района «Советская» в центре Баку.

«Готовится специальный план по территории, именуемой «Советская». По данному вопросу имеются интересные предложения специалистов», - подчеркнул Э.Азизов.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ПАМЯТНИКИ, ИВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]