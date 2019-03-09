В Баку будут установлены памятники видным представителям интеллигенции – глава столичной ИВ

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов сообщил о планах по возведению в столице памятников видным представителям азербайджанской интеллигенции.

«Президент Азербайджана распорядился о возведении в Баку памятников видным представителям азербайджанской интеллигенции», - сказал Э.Азизов журналистам.

По его словам, в этой связи свои предложения городским властям представят архитекторы и скульпторы.

«Процесс начался. Рассматривается, в том числе, вопрос установления в столице памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Скульпторы и архитекторы готовят свои предложения, о чем общественность будет дополнительно проинформирована», - отметил глава столичной ИВ.

Он также сообщил о готовящемся плане, касающемся района «Советская» в центре Баку.

«Готовится специальный план по территории, именуемой «Советская». По данному вопросу имеются интересные предложения специалистов», - подчеркнул Э.Азизов.

Р.Бабаев