Турцию ждут "серьезные последствия" в случае завершения сделки по приобретению у России зенитных ракетных систем С-400, заявил представитель Пентагона Чарльз Саммерс.
"Если Турция приобретет С-400, будут серьезные последствия для наших отношений в военной сфере с ними", - сказал он журналистам.
"Если они приобретут С-400, они не получат ни F-35 (американский истребитель-бомбардировщик), ни "Патриоты" (ЗРК Patriot)", - добавил он.
Ранее на этой неделе командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил в Конгрессе, что выступает против продажи Турции F-35, если Анкара будет использовать С-400.
Представитель госдепа США Роберт Палладино в свою очередь заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.
Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция приобретает у России зенитно-ракетные системы С-400 из-за настоятельной необходимости обеспечить безопасность страны.
"Закупка ЗРС С-400 - это не вопрос предпочтения, а насущное требование национальной безопасности. Турция обязана защитить 82 миллиона своих граждан", - сказал он.
По его словам, размещение С-400 в Турции начнется в октябре, а командование ВС Турции позднее определит места их дислокации.
Министр напомнил, что с началом кризиса в Сирии США, ФРГ и Нидерланды размещали в Турции средства противовоздушной обороны для защиты турецкой территории, однако позднее вывели из страны эти системы.
"Вклад в обеспечение противовоздушной обороны Турции сегодня вносят лишь Испания и Италия. Анкара вновь убедилась в том, что должна иметь свои комплексы ПРО", - подчеркнул министр.
При этом он подчеркнул, что Турция и впредь будет выполнять свои обязательства в рамках НАТО.
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