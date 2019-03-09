Анталью за первые два месяца 2019 года посетило рекордное количество россиян - АТОР

Турпоток из России в турецкую Анталью в январе-феврале 2019 года вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"За первые два месяца 2019 года иностранный турпоток в Анталью вырос на 54%, курорт посетили 292 тыс. зарубежных путешественников. Основными рекордсменами стали Германия и Россия, откуда приехало 73,5 тыс. (+51%) и 68,4 тыс. (+68%) туристов соответственно", - рассказали в ассоциации.
В АТОР отметили, что особенно сильный рост российский турпоток показал в феврале: курорт посетили 31,5 тыс. россиян, что на 80% больше по сравнению с февралем 2018 года.
"Такой рост двух основных рынков в некогда "мертвый сезон" вселяет большие надежды на высокие показатели летом 2019 года", - заметили в ассоциации.
Российские туроператоры также сообщили о росте продаж туров на турецкое побережье - причем, не только зимой, но и в марте. Так, в Coral Travel на заезды в Турцию в марте 2019 года продано на 34% больше кресел, чем в прошлом году. В Anex Tour продажи выросли на 20%, в TUI Россия отметили "очень высокую" динамику продаж.
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