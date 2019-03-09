Бакинская полиция задержала подозреваемого в краже золотых украшений на 40 тыс. манатов

Сотрудники Низаминского районного управления полиции города Баку задержали по подозрению в квартирной краже жителя столицы Э.Шукюрова, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Ранее судимый за кражу и распространение наркотиков житель Баку Э.Шукюров задержан по подозрению в краже в одной из квартир в Низаминском районе столицы золотых изделий на 40 тыс. манатов», - говорится в сообщении.

Во время задержания оперативники обнаружили при нем героин и нож.

Р.Бабаев