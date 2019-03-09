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Происшествия 09.03.2019 12:02

Бакинская полиция задержала подозреваемого в краже золотых украшений на 40 тыс. манатов

Сотрудники Низаминского районного управления полиции города Баку задержали по подозрению в квартирной краже жителя столицы Э.Шукюрова, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Ранее судимый за кражу и распространение наркотиков житель Баку Э.Шукюров задержан по подозрению в краже в одной из квартир в Низаминском районе столицы золотых изделий на 40 тыс. манатов», - говорится в сообщении.

Во время задержания оперативники обнаружили при нем героин и нож.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, КРАЖА, ЗОЛОТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]