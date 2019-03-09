Ситуация в лагере беженцев "Рукбан", расположенном в оккупированной США зоне Эт-Танф, остается катастрофической, Вашингтон должен предпринять усилия по его ликвидации и вывести войска, говорится в совместном заявлении руководителей координационных штабов по возвращению беженцев РФ и Сирии.

"Наступил уже 1773-й день, как подконтрольные США вооруженные группировки насильственно удерживают сирийских граждан, желающих покинуть лагерь беженцев "Рукбан", расположенный в оккупированной зоне "Эт-Танф". (. . .) Ситуация в лагере продолжает оставаться катастрофической, его жители буквально выживают в тяжелейших условиях, ежедневно сталкиваясь с насилием со стороны боевиков", - отмечается в заявлении.

"Вновь призываем США предпринять наконец усилия по ликвидации лагеря "Рукбан", обеспечить безопасность беженцев, желающих вернуться в места исторического проживания, и покинуть незаконно оккупированную территорию Сирии", - говорится в заявлении, подписанном руководителями координационных штабов - начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

"Время идет, и пока Соединенные Штаты, прикрываясь якобы интересами жителей "Рукбана", требуют от многострадальной Сирии идеальных условий для временно перемещенных лиц, спасать уже будет просто некого. При этом власти Сирии вместе с союзниками и международными гуманитарными организациями делают все необходимое для обеспечения достойной жизни граждан", - отмечают они.

"Мы приветствуем настрой правительства Иордании на оказание всестороннего содействия сирийцам, находящимся на территории королевства, в их стремлении вернуться в места довоенного проживания и рассчитываем на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации инициатив по возвращению сирийских беженцев и скорейшей ликвидации лагеря "Рукбан"", - говорится в завялении.

В лагере "Рукбан" находятся около 50 тыс. беженцев. Лагерь расположен в односторонне созданной США зоне деэскалации "Эт-Танф" (граница Сирии и Иордании, рядом с американской базой "Эт-Танф").

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич на брифинге в феврале заявил, что большинство находящихся в "Рукбане" беженцев хотят покинуть лагерь.

Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что американская сторона препятствует доступу в этот лагерь международной гуманитарной помощи, и призывала США незамедлительно вывести свои войска из зоны вокруг "Эт-Танфа", передать контроль над этой территорией правительству Сирии.