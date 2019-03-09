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Внешняя политика 09.03.2019 13:10

Глава МИД Ирана отмечает важность ускорения совместных проектов с Азербайджаном

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф считает важным ускорение реализации совместных проектов с Азербайджаном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«На встрече в субботу с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Тегеране Джавад Зариф подчеркнул, что Иран заинтересован во всестороннем развитии отношений с Баку, отметил важность ускорения реализации совместных проектов», - говорится в сообщении.

По словам иранского министра, «безопасность и развитие Азербайджана означают безопасность и развитие Ирана».

Министры обсудили организацию встречи глав МИДов в октябре в Баку в преддверии запланированного на 21-26 октября 2019 года в азербайджанской столице саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения.

Отмечая важность обеспечения мира и безопасности в регионе, Э.Мамедъяров отметил в этой связи необходимость скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и проинформировал Дж.Зарифа о ходе переговоров по разрешению карабахского вопроса.

«Дж.Зариф подчеркнул, что Иран является сторонником урегулирования армяно-азербайджанского конфликта путем мирных переговоров с соблюдением принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили также ряд вопросов повестки двусторонних отношений, в том числе развитие связей в туристической и культурной сферах, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, расширение сотрудничества в рамках ЮНЕСКО.

Р.Бабаев

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Тэги: ИРАН, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]