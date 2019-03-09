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Внутренняя политика 09.03.2019 14:53

Президент Алиев распорядился о повышении зарплат некоторых категорий госслужащих

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о повышении с 1 марта 2019 года ежемесячной заработной платы госслужащих, занимающих вспомогательные должности, с 165 до 200 манатов.

Данное распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.

Кроме этого, в соответствии с распоряжением президента, ряд категорий госслужащих, чья ежемесячная зарплата составляла 165, 170, 175 и 185 манатов, с 1 марта 2019 года будут получать зарплату в размере 200, 205, 210 и 215 манатов, соответственно.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАРПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]