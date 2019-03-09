Президент Алиев распорядился о повышении зарплат некоторых категорий госслужащих

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о повышении с 1 марта 2019 года ежемесячной заработной платы госслужащих, занимающих вспомогательные должности, с 165 до 200 манатов.
Данное распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.
Кроме этого, в соответствии с распоряжением президента, ряд категорий госслужащих, чья ежемесячная зарплата составляла 165, 170, 175 и 185 манатов, с 1 марта 2019 года будут получать зарплату в размере 200, 205, 210 и 215 манатов, соответственно.
Р.Бабаев
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