Президент Рухани отмечает важное значение железной дороги Казвин-Решт-Астара для региона

Президент Ирана Хасан Рухани отмечает значение железной дороги Астара-Решт-Казвин для развития региона, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

«На встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым Хасан Рухани, говоря о реализации совместных проектов, отметил значение сдачи в эксплуатацию железнодорожной линии Казвин-Решт, подчеркнул, что реализация проекта железной дороги Решт-Астана является очень важным шагом, отвечающим интересам региона и двух народов», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, открытие железнодорожной линии Казвин-Решт состоялось 6 марта 2019 года. Выступая на церемонии открытия, Х.Рухани отметил значимость этой железнодорожной ветки и подчеркнул, что Газвин-Решт соединит железнодорожные системы не только Ирана и Азербайджана, а также и системы России и Северной Европы.

Проект железной дороги Астара-Решт-Казвин предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин.

(Продолжение последует)

Р.Бабаев