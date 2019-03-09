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Внешняя политика 09.03.2019 15:28

Президент Рухани отмечает важное значение железной дороги Казвин-Решт-Астара для региона

Президент Ирана Хасан Рухани отмечает значение железной дороги Астара-Решт-Казвин для развития региона, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

«На встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым Хасан Рухани, говоря о реализации совместных проектов, отметил значение сдачи в эксплуатацию железнодорожной линии Казвин-Решт, подчеркнул, что реализация проекта железной дороги Решт-Астана является очень важным шагом, отвечающим интересам региона и двух народов», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, открытие железнодорожной линии Казвин-Решт состоялось 6 марта 2019 года. Выступая на церемонии открытия, Х.Рухани отметил значимость этой железнодорожной ветки и подчеркнул, что Газвин-Решт соединит железнодорожные системы не только Ирана и Азербайджана, а также и системы России и Северной Европы.

Проект железной дороги Астара-Решт-Казвин предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин.

(Продолжение последует)

Р.Бабаев

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Тэги: ИРАН, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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