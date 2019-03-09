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Карабахский конфликт 09.03.2019 15:48

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют готовность Алиева и Пашиняна встретиться

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором приветствуется готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести совместную встречу в рамках переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, говорится в информации на сайте ОБСЕ.

«В своем заявлении от 1 марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствовали решение президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о проведении встречи в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Посредники переговорного процесса отметили, что ведут подготовку к встрече лидеров двух стран в тесном сотрудничестве с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

«Эта встреча двух лидеров станет первой, организованной непосредственно сопредседателями», - отмечается в заявлении.

Сопредседатели МГ ОБСЕ положительно оценили также отсутствие в последние месяцы жертв на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, приветствовали предварительные шаги и призвали стороны конфликта к активизации усилий по подготовке населения к миру в регионе.

МГ ОБСЕ также отметила значение уменьшения напряженности и провокационных заявлений.

«Посредники в своем заявлении призвали стороны воздержаться от выступлений и действий, способных изменить складывающуюся ситуацию, от выдвижения условий для будущих переговоров, а также от требований изменения формата без согласия на то противоположной стороны и от восстановления активных боевых действий», - говорится в информации на сайте ОБСЕ.

Сопредседатели заявили, что справедливое и долгосрочное урегулирование конфликта должно строиться на основных принципах Итогового Хельсинкского акта, особенно, на неиспользовании угрозы силой, обеспечении территориальной целостности, равноправия, права народов на самоопределение.

«Это должно также включать дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009-2012 годах: возвращение под контроль Азербайджана территорий вокруг Нагорного Карабаха, определение временного статуса с обеспечением безопасности и самоуправления в Нагорном Карабахе, обеспечение коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, определение конечного правового статуса Нагорного Карабаха, обеспечение права беженцев и вынужденных переселенцев на возвращение в места своего проживания, обеспечение мер международной безопасности, включающих в себя миротворческие операции», - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

Посредники переговорного процесса подчеркнули, что эти принципы и элементы необходимо принять в качестве основы справедливого и долгосрочного урегулирования конфликта. В заявлении отмечается, что любые попытки противопоставить друг другу принципы или элементы урегулирования нагорно-карабахского конфликта сделают невозможным достижение сбалансированного мира.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


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