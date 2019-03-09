На входе в терминал "Д" аэропорта Шереметьево при проверке багажа дипработника США обнаружили мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы внутри корпуса все-таки есть, сообщила в субботу телекомпания НТВ со ссылкой на МИД РФ.

По ее данным, сотрудника посольства отпустили, сейчас он - на пути в Нью-Йорк.

Об инциденте поставлено в известность посольство США в Москве.

В МИД России ждут объяснений, сообщило НТВ.