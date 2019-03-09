Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.03.2019 17:48

Сотрудник посольства США пытался пронести в аэропорт "Шереметьево" мину -ТВ

На входе в терминал "Д" аэропорта Шереметьево при проверке багажа дипработника США обнаружили мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы внутри корпуса все-таки есть, сообщила в субботу телекомпания НТВ со ссылкой на МИД РФ.

По ее данным, сотрудника посольства отпустили, сейчас он - на пути в Нью-Йорк.

Об инциденте поставлено в известность посольство США в Москве.

В МИД России ждут объяснений, сообщило НТВ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, США/ДИПЛОМАТ, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


В Москве задержан член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске в 1995 году - ФСБ Больше всего болельщиков на ЧМ-2018 прибудут из США, Китая и стран Латинской Америки Полиция заявляет, что общественный порядок в районе посольства Мьянмы в Москве не нарушается Легендарный Пеле запустил в Москве часы обратного отсчета за год до старта ЧМ-2018 На Красной площади проходит первомайское шествие Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]