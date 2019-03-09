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Дальнее зарубежье 09.03.2019 18:10

Из-за проблем с электроснабжением в Венесуэле пострадал и один штат Бразилии

Массовое отключение электроэнергии в Венесуэле коснулось и бразильского штата Рорайма, энергоснабжение которого наполовину обеспечивает венесуэльская ГЭС "Гури", на которой вышла из строя система автоматического контроля, сообщает в субботу венесуэльский телеканал НТН24.

По данным телеканала, в связи с отключением энергосистемы Венесуэлы в штате Рорайма пришлось активировать пять тепловых электростанций. В то же время стоимость использования тепловых электростанций сильно выше, чем закупка электроэнергии на венесуэльской ГЭС. Для функционирования тепловых электростанций необходимо дизельное топливо, которое на объекты подвозят на автоцистернах.

"Пока мы не получили никаких конкретных данных о причинах отключения, энергосистема (штата) продолжает полностью зависеть от тепловых электростанций", - цитирует телеканал сообщение бразильской компании "Рорайма Энержиа".

Рорайма является единственным из 27 штатов Бразилии, отрезанным от энергосистемы остальной части страны. Это связано с тем, что 125-километровый участок линии электропередач было необходимо продолжить по территории расселения коренных народов бразильской Амазонии. Проект был заблокирован на стадии получения экологических лицензий и консультаций с местным населением.

Энергетический мост из Венесуэлы был построен в 2001 году по договоренности между тогдашними президентами Венесуэлы и Бразилии Уго Чавесом и Энрики Кардозу.

В 2018 году в штате Рорайма было зарегистрировано 85 отключений электроснабжения, 72 из которых произошли по вине венесуэльской стороны, констатирует Национальное агентство электроэнергетики Бразилии.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]