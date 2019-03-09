СБУ объяснила запрет австрийскому журналисту посещать Украину заботой о его безопасности

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о запрете австрийском журналисту Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschutz) въезда в Украину сроком на один год.
"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине", - сообщает в субботу СБУ на своей странице в соцсети "Фейсбук".
В спецслужбе отметили, что во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в Украине, "СБУ в соответствии с законодательством приняла решение запретить ему въезд".
Как сообщал 8 марта агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь посольства ЕС, в Брюсселе известно о решении украинских властей запретить въезд К.Вершютцу и ожидают, что такие решения будут приняты в соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека.
"Мы ожидаем, что любые такие решения будут включать тщательное рассмотрение прав на свободу выражения мнений. Мы также ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения каких-либо ненужных ограничений на свободный поток информации и свободу СМИ", - заявил собеседник агентства.
Ранее первый замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова сообщила, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF К.Вершютцу по причине "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности".
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