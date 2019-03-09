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СНГ 09.03.2019 17:22

СБУ объяснила запрет австрийскому журналисту посещать Украину заботой о его безопасности

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о запрете австрийском журналисту Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschutz) въезда в Украину сроком на один год.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине", - сообщает в субботу СБУ на своей странице в соцсети "Фейсбук".

В спецслужбе отметили, что во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в Украине, "СБУ в соответствии с законодательством приняла решение запретить ему въезд".

Как сообщал 8 марта агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь посольства ЕС, в Брюсселе известно о решении украинских властей запретить въезд К.Вершютцу и ожидают, что такие решения будут приняты в соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

"Мы ожидаем, что любые такие решения будут включать тщательное рассмотрение прав на свободу выражения мнений. Мы также ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения каких-либо ненужных ограничений на свободный поток информации и свободу СМИ", - заявил собеседник агентства.

Ранее первый замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова сообщила, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF К.Вершютцу по причине "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности".

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Тэги: УКРАИНА, АВСТРИЯ, ЖУРНАЛИСТ, СБУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]