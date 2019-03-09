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СНГ 09.03.2019 18:37

Суд арестовал экс-замглавы "Росгеологии" Горринга

Домодедовский городской суд Московской области отправил под арест бывшего первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга, задержанного по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство органов следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Горринга меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 мая", - огласил решение судья Александр Скрипст.

Заседание по ходатайству защиты обвиняемого прошло в закрытом режиме. С соответствующей просьбой к суду обратился адвокат Николай Казанцев.

"Ввиду того, что в материалах дела имеются сведения как о самом моем доверителе, так и о его несовершеннолетних детях, мы просим провести заседание в закрытом режиме. Кроме того, мы радеем за тайну следствия, поскольку расследование возобновлено спустя восемь лет, и позиция ни следствия, ни стороны защиты еще не сформирована", - пояснил суду защитник в начале слушания.

Согласно материалам суда, Р.Горрингу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Р.Горринга задержали 8 марта в столичном аэропорту "Внуково".

Точная фабула дела, в рамках которого ему предъявлено обвинение, пока неизвестна. По данным газеты "Коммерсант", речь идет о расследовании обстоятельств незаконного выделения земельного участка в одном из районов Подмосковья.

По словам адвоката, Р.Горринг отрицает причастность к преступлению.

Р.Горринг был уволен 29 января решением главы Минприроды Дмитрия Кобылкина после того, как в интернете был опубликован ролик, где он общается с другими пользователями стримингового сервиса.

Ролик изобиловал нецензурной лексикой, содержал угрозы физической расправы, рассказы о связях с сотрудниками компании. Первый замглавы госкомпании подчеркивал свой высокий статус тем, что уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса (затем "помиловал", отправив работать в филиал - ИФ), а также рассказом об участии в предстоящей встрече с фигурантом списка Forbes.

После скандала Минприроды начало проверку деятельности "Росгеологии" по поручению вице-премьера Алексея Гордеева.

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Тэги: РОССИЯ, ЭКС/ЧИНОВНИК, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]