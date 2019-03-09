Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.03.2019 19:02

Ситуация с ДРСМД дает Украине возможность развивать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что республика лишилась некоторых ограничений относительно дальности полета ракет и теперь намерена развивать высокоточное ракетное оружие.

"Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности - пускай враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития в Черкасской области в субботу.

Он отметил, что высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия способно поражать цели далеко в тылу врага. "Это сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону - надежнее", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что поскольку Россия приостановила выполнение Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а США вышли из него, "то мы тоже как украинцы лишились определенных ограничений и обязательств, которых придерживались раньше".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ДРСМД, РАКЕТЫ


Похожие новости


Порошенко официально заявил о начале своей избирательной кампании Россия стремится вернуть Украину под свое влияние - Порошенко Порошенко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины - ЦИК Порошенко поддержал противников Мадуро Россия не должна самостоятельно решать, как Украине использовать Азовское море и Керченский пролив - Порошенко Порошенко встретился с семьями задержанных в России украинских моряков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]