Ситуация с ДРСМД дает Украине возможность развивать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что республика лишилась некоторых ограничений относительно дальности полета ракет и теперь намерена развивать высокоточное ракетное оружие.
"Нас больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета наших ракет, ни по их мощности - пускай враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития в Черкасской области в субботу.
Он отметил, что высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия способно поражать цели далеко в тылу врага. "Это сделает агрессора сдержаннее, а нашу оборону - надежнее", - подчеркнул президент.
Глава государства напомнил, что поскольку Россия приостановила выполнение Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а США вышли из него, "то мы тоже как украинцы лишились определенных ограничений и обязательств, которых придерживались раньше".
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