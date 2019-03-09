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Дальнее зарубежье 09.03.2019 16:28

В Латвии вновь собирают подписи за декриминализацию курения марихуаны

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за декриминализацию выращивания марихуаны для личных нужд и ее употребление.

Автор инициативы Даниэль Кристапс предлагает отменить наказание за выращивание, хранение, ношение и курение марихуаны в количестве не больше 200 граммов в сушеном виде, предусмотренной исключительно для личных нужд. Это касалось бы только лиц старше 18 лет.

При этом торговля марихуаной разрешена не была бы.

Д.Кристапс уверен, что общество только выиграло бы от этих изменений, так как уменьшилось бы потребление алкоголя и других одурманивающих веществ.

Подписи за декриминализацию марихуаны уже собирались в стране и ранее. Одну из таких инициатив, собравшую больше 10 тыс. подписей, парламент Латвии отклонил. Ведется также сбор подписей за легализацию марихуаны для медицинских нужд.

Кодекс административных нарушений за неразрешенное приобретение или хранение наркотиков в небольшом количестве предусматривает предупреждение или денежный штраф в размере до 280 евро.

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Тэги: ЛАТВИЯ, МАРИХУАНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОДПИСИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]