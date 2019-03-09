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Дальнее зарубежье 09.03.2019 19:26

В США полагают, что КНДР ведет подготовку к ракетному испытанию или космическому пуску

В КНДР может проводиться подготовка к ракетному испытанию или космическому пуску, сообщает в субботу Национальное общественное радио США со ссылкой на спутниковые данные.

Радио приводит данные компании DigitalGlobe, согласно которым на объекте в районе населенного пункта Санумдон близ Пхеньяна замечено большое количество специализированной техники.

"Если все сложить воедино, то это действительно похоже на то, что северные корейцы строят ракету", - сообщил в эфире Национального общественного радио исследователь из Института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис.

Информация по объекту в Санумдоне поступила спустя несколько дней после того, как занимающийся проблемами Северной Кореи сайт 38 North и американский Центр стратегических и международных исследований также на основании спутниковой съемки сообщили, что КНДР могла возобновить активность на объекте в Сохэ, где расположен пусковой комплекс ракет большой дальности.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, СТРОИТЕЛЬСТВО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]