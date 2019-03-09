В США полагают, что КНДР ведет подготовку к ракетному испытанию или космическому пуску

В КНДР может проводиться подготовка к ракетному испытанию или космическому пуску, сообщает в субботу Национальное общественное радио США со ссылкой на спутниковые данные.
Радио приводит данные компании DigitalGlobe, согласно которым на объекте в районе населенного пункта Санумдон близ Пхеньяна замечено большое количество специализированной техники.
"Если все сложить воедино, то это действительно похоже на то, что северные корейцы строят ракету", - сообщил в эфире Национального общественного радио исследователь из Института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис.
Информация по объекту в Санумдоне поступила спустя несколько дней после того, как занимающийся проблемами Северной Кореи сайт 38 North и американский Центр стратегических и международных исследований также на основании спутниковой съемки сообщили, что КНДР могла возобновить активность на объекте в Сохэ, где расположен пусковой комплекс ракет большой дальности.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»