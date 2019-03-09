Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.0258 GBR   2.24 TRY   0.313

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 -0.34 Brent 65.99 0.13

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.03.2019 20:19

В МИД РФ назвали провокацией действия сотрудника посольства США, пытавшегося пронести в аэропорт "Шереметьево" мину

Сотрудником посольства США, имеющим непосредственное отношение к американским вооруженным силам, предпринята провокация в отношении российского транспортного объекта, заявили "Интерфаксу" в МИД РФ.

Утром 9 марта на входе в терминал "Д" московского аэропорта "Шереметьево" при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину, сообщили на Смоленской площади.

"Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса", - отметили в МИД.

По его данным, сотрудник посольства, который, как выяснилось, отбывал из России по завершении командировки, утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции".

"С учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, он просто не мог не понимать, что мина в багаже - это очень серьезно. Значит, пошел на такой шаг сознательно", - подчеркнули в МИД РФ.

Там считают, что "США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри, при чем с задействованием сотрудников своего посольства".

Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк.

Посольство США было немедленно извещено об инциденте линейным управлением МВД России по аэропорту "Шереметьево".

В МИД РФ надеются, что посольство разъяснит поведение своего работника.

Между тем в Центр управления "Шереметьево" утром в субботу поступила информация о том, что инспектором Службы досмотра на входе №4 в зал вылета Терминала D в вещах гражданина США обнаружен предмет похожий на минометную мину со взрывателем. На место были направлены специалисты АО "Шереметьево Безопасность" и вызваны сотрудники МВД, сообщили в отделе транспортной безопасности аэропорта Шереметьево.

В результате обследования специалистами установлено, что мина без взрывчатых веществ (ВВ), на мине внутри корпуса в результате применения экспресс-анализа "поиск ХТ" обнаружены следы ВВ. На место были вызваны взрывотехники. В результате проведенного ими обследования в мине взрывчатых веществ не обнаружено, миномётная мина со взрывателем у пассажира изъята сотрудником, а сам он отпущен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, США/ДИПЛОМАТ, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Путин продлил Богданову срок службы на год США пора уходить из Афганистана, заплатив "за разбитую посуду" - Кабулов Лавров пока не видит условий для возвращения отношений России и ЕС в нормальное русло Главы МИД России и Армении обсудили перспективы нагорно-карабахского урегулирования "на полях" Мюнхенской конференции В Москве считают Гуайдо несамостоятельным политиком и отказываются общаться с ним - МИД РФ Бердымухамедов на встрече с Лавровым подтвердил стратегический характер отношений между двумя странами - глава МИД республики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]