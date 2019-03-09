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Дальнее зарубежье 09.03.2019 20:41

Мадуро и Гуайдо призвали своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы

Проведение двух массовых акций- сторонников властей и оппозиции - ожидается в субботу в Венесуэле на фоне проблем с функционированием энергосистемы страны.

Президент страны Николас Мадуро призвал соотечественников выйти на улицы в знак протеста против империализма. "Я заверяю, что любая попытка империалистической агрессии будет встречена мощным ответом патриотов, которые любят и мужественно защищают нашу родину, - написал он в Twitter. - Американская империя снова недооценивает сознательность и решимость венесуэльского народа".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в свою очередь написал в Twitter: "Я призываю венесуэльский народ массово выступить на улицах против узурпаторского, коррумпированного и неспособного режима, который погрузил нашу страну в темноту. Мы вернемся на улицы и не покинем их до тех пор, пока не добьемся цели".

Между тем, по сообщениям СМИ, по предполагаемому маршруту следования шествия оппозиционеров в столице страны Каракасе размещены подразделения спецназа. Сообщается, что в ночь на субботу были задержаны трое строительных рабочих, монтировавших сцену на месте проведения оппозиционного митинга.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, АКЦИИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]