Мадуро и Гуайдо призвали своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы

Проведение двух массовых акций- сторонников властей и оппозиции - ожидается в субботу в Венесуэле на фоне проблем с функционированием энергосистемы страны.
Президент страны Николас Мадуро призвал соотечественников выйти на улицы в знак протеста против империализма. "Я заверяю, что любая попытка империалистической агрессии будет встречена мощным ответом патриотов, которые любят и мужественно защищают нашу родину, - написал он в Twitter. - Американская империя снова недооценивает сознательность и решимость венесуэльского народа".
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в свою очередь написал в Twitter: "Я призываю венесуэльский народ массово выступить на улицах против узурпаторского, коррумпированного и неспособного режима, который погрузил нашу страну в темноту. Мы вернемся на улицы и не покинем их до тех пор, пока не добьемся цели".
Между тем, по сообщениям СМИ, по предполагаемому маршруту следования шествия оппозиционеров в столице страны Каракасе размещены подразделения спецназа. Сообщается, что в ночь на субботу были задержаны трое строительных рабочих, монтировавших сцену на месте проведения оппозиционного митинга.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»