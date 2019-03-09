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СНГ 09.03.2019 21:36

Конституционный суд Молдавии утвердил итоги парламентских выборов

Конституционный суд Молдавии утвердил мандаты депутатов нового парламента.

Такой решение КС вынес в субботу вечером, рассмотрев обращение Центризбиркома и политических партий, участвовавших в выборах.

Конституционный суд отклонил все запросы оппозиционного проевропейского блока ACUM, который оспорил результаты выборов в пяти округах. Также, блок требовал перераспределить мандаты депутатов в национальном избирательном округе. Выслушав аргументы политических конкурентов на выборах, КС пришел к выводу, что указанные нарушения не повлияли на исход выборов.

КС отметил, что ряд конкурентов на выборах оспорили решения ЦИК в судах. Однако, все запросы были отклонены судами.

Согласно утвержденным результатам выборов пророссийская Партия социалистов (ПСРМ) получила 35 из 101 мандата в парламенте (18 по партийным спискам в национальном округе и 17 по одномандатным округам).

Далее следует правящая в Молдавии Демократическая партия (ДПМ), которая набрала получает 30 мандатов (13 плюс 17).

На третьем месте - проевропейский блок ACUM 26 мандатов (14 плюс 12).

В парламент проходит также Партия "Шор", которая получает семь мест в парламенте (5 плюс 2) и трое независимых депутатов (двое из них избраны по двум округам от Приднестровского региона).

Остальные партии набрали менее шести процентов голосов и не будут представлены в новом парламенте Молдавии. Всего, в выборах приняло участие 14 партий и один блок.

Парламентские выборы состоялись 24 февраля.

Согласно законодательству, первое заседание нового парламента должно быть созвано в течение 30 дней после выборов - не позднее 27 марта.

Указ о созыве первого заседания парламента подписывает президент Молдавии.

Политические партии, прошедшие в парламент, пока не начали переговоры о создании правящей коалиции.

Партия социалистов, которая имеет наибольшее количество депутатов, заявила, что может начать политические консультации по этому поводу только после официального утверждения результатов выборов.

Правящая Демократическая партия предложила начать переговоры о создании коалиции проевропейскому Блоку ACUM. Лидеры Блока ответили, что они "не ведут переговоры с ворами и бандитами".

Эксперты не исключают, что парламентские партии не смогут создать правящую коалицию, так как у них принципиальные разногласия по основным вопросам развития страны. В этом случае возможны досрочные выборы.

Ранее, и президент Игорь Додон заявил, что досрочные выборы нельзя исключить. Это случится, если парламент в течение трех месяцев после утверждения мандатов депутатов не сможет выразить вотум доверия новому составу правительства. До этого, президент должен, после консультаций с парламентскими фракциями, выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ВЫБОРЫ, КС, ИТОГИ


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