Петр Порошенко утверждает, что программы многих кандидатов в президенты Украины не соответствуют требованиям Конституции - не отражают курс страны на получение членства в Европейском Союзе и НАТО.
"Я настаиваю на том, что ключевой дорогой Украины, нашим путем, является вступление в Европейский Союз и НАТО. Я считаю это ключевым в своей стратегии на следующие пять лет, и меня очень волнует, что кандидаты в президенты обходят эту тему в своих программах", - заявил П.Порошенко на совете регионального развития Черкасской области в субботу.
По мнению главы государства, кандидаты в президенты Украины должны были привести свои программы в соответствие с конституцией, где закреплен стратегический курс Украины в ЕС и НАТО.
"Все они или абсолютное большинство из них оглядываются на Путина, а должны были привести свои программы к требованиям Конституции Украины", - отметил П.Порошенко.
Он напомнил, что Верховная Рада закрепила в конституции курс страны в ЕС и НАТО. "Кто против - действует вопреки конституции", - подчеркнул глава государства.
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