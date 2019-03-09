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СНГ 09.03.2019 22:11

Порошенко считает вхождение в НАТО и ЕС "ключевой дорогой" Украины

Петр Порошенко утверждает, что программы многих кандидатов в президенты Украины не соответствуют требованиям Конституции - не отражают курс страны на получение членства в Европейском Союзе и НАТО.

"Я настаиваю на том, что ключевой дорогой Украины, нашим путем, является вступление в Европейский Союз и НАТО. Я считаю это ключевым в своей стратегии на следующие пять лет, и меня очень волнует, что кандидаты в президенты обходят эту тему в своих программах", - заявил П.Порошенко на совете регионального развития Черкасской области в субботу.

По мнению главы государства, кандидаты в президенты Украины должны были привести свои программы в соответствие с конституцией, где закреплен стратегический курс Украины в ЕС и НАТО.

"Все они или абсолютное большинство из них оглядываются на Путина, а должны были привести свои программы к требованиям Конституции Украины", - отметил П.Порошенко.

Он напомнил, что Верховная Рада закрепила в конституции курс страны в ЕС и НАТО. "Кто против - действует вопреки конституции", - подчеркнул глава государства.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, НАТО, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]