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Карабахский конфликт 09.03.2019 21:41

Заявление сопредседателей МГ ОБСЕ по Карабаху является сигналом для Еревана – МИД Азербайджана

Официальный Баку приветствует заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и считает его своеобразным сигналом для Еревана, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Это заявление сопредседателей Минской группы является сигналом Армении, и мы это приветствуем», - отметила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, выражая отношение к заявлению посредников переговорного процесса по Карабаху, говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что Баку поддерживает усилия сопредседателей МГ ОБСЕ, нацеленные на результативность переговоров.

«Принимая сопредседателей МГ, президент Ильхам Алиев довел до их внимания нашу позицию по этому вопросу. Переговоры по разрешению конфликта ведутся между Арменией и Азербайджаном. Формат переговоров остается неизменным. Привлечение к переговорам самопровозглашенного режима, созданного на оккупированных территориях нашей страны, и попытки изменения формата неприемлемы», - сказала Л.Абдуллаева.

По ее словам, посредники в своем заявлении отметили шаги, необходимые для разрешения конфликта.

«Одним из них является освобождение от оккупации территорий, расположенных вокруг Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, и возвращение на эти земли насильно изгнанного оттуда населения», - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Л.Абдуллаева коснулась также вопроса определения статуса Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.

«Что касается статуса Нагорного Карабаха, то он может быть предметом обсуждения лишь в случае, если это не подрывает территориальную целостность Азербайджана. Баку неоднократно заявлял свою позицию о том, что статус Нагорного Карабаха в рамках территориальной целостности Азербайджана должны определять обе общины региона – азербайджанская и армянская», - сказала она.

По ее словам, как известно, принцип права народов на самоопределение не должен нарушать принцип территориальной целостности государств.

«Хельсинкский итоговый акт принят за основу в заявлении сопредседателей. Именно в этом документе отмечается, что «самоопределение народов всегда осуществляется в соответствии с принципами и целями Устава ООН, соответствующими нормами международного права, в том числе с демонстрацией уважения территориальной целостности государств», - отметила Л.Абдуллаева.

«Что касается заинтересованных сторон проводимых по разрешению конфликта переговоров, то эти стороны – азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха Азербайджана, и эти общины равноправны», - подчеркнула официальный представитель МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОСРЕДНИКИ, МИД


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